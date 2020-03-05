Geçen hafta İdlib'deki Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası askerlerimiz şehit oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin, İdlib'deki gelişmeleri konuşmak için ilk kez yüz yüze gelecekler. Toplantıdan hangi kararların çıkacağı merak ediliyor. Vatandaşlar bu kritik zirveyi izlemek isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi saat kaçta? sorusuna cevap arıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Uçak Rusya'ya 12.30'da inerken görüşmenin saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.