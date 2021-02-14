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14.02.2021 - 04:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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