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10.06.2020 - 21:41 | | AA

Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can rüzgarı!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci günündeSibel Can müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can rüzgarı!

Can, performansı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan sahne almıştı.

Etkinliğin ilk 10 gününde Pekkan ve Can'ın ardından, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.

Kütahya'da dolu ve sel hayatı felç ettiKütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle döndü, çok sayıda araç yolda kaldı.
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