Davut Kıranlı intihar mı etti, öldü mü? Müge Anlı'ya katılan Davut Kıranlı kimdir?

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi. Öte yandan Muammer Cambaz'ın ifadeleri de Sevgi ile benzerdi. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.