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11.06.2020 - 17:55 | | DHA

Deniz patlıcanı avına 5 bin lira ceza!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 10 kilogram deniz patlıcanıyla yakalanan kişiye, 5 bin lira para cezası uygulandı.

Deniz patlıcanı avına 5 bin lira ceza!

Yalıkavak Mahallesi'nde polis, 1 kişinin yasak olmasına rağmen deniz patlıcanı avladığını gördü. Polis, hemen duruma müdahale etti. 10 kilogram deniz patlıcanı ile yakalanan adı açıklanmayan kişiye, 5 bin lira para cezası kesildi.

El konulan deniz patlıcanları ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Canlı oldukları anlaşılan deniz patlıcanları, denize döküldü. 

 

 

 

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