23.07.2020 - 09:53 |
Deprem mi oldu 23 Temmuz | Son depremler Kandilli - AFAD nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 23 Temmuz son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 23 Temmuz son depremler listesi.
ÇİN'DE DEPREM
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi
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Staja gidiyorum dedi! 5 yıldır haber alınamıyor!İstanbul Esenler’de ailesi ile birlikte yaşayan Yeliz Güner, yaklaşık 5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kızları bulunamayan acılı aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören Güner’in annesi ise kızından gelecek müjdeli haberi bekliyor.