Deprem mi oldu 23 Temmuz | Son depremler Kandilli - AFAD nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 23 Temmuz son depremler listesi.

ÇİN'DE DEPREM

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi

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