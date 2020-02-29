Deprem mi oldu! AFAD 29 Şubat son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ocak ayından bu yana bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ederken 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler çevre iller tarafından da hissediliyor. Özellikle Manisa'da yaşanan depremlerin ardından İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra yüzeydeki derinliğe bağlı olarak İstanbul'da bile sarsıntılar hissedilebiliyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ