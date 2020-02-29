29.02.2020 - 08:06 |
Deprem mi oldu! AFAD 29 Şubat son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Ocak ayı içerisinde başlayan deprem dalgasına hergün bir yenisi daha ekleniyor. Dün akşam saatlerinde Manisa'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabah 07:24'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana gelirken AFAD depremin merkez üssünü Kırkağaç olarak açıkladı. İşte 29 Şubat son depremler listesi...
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe neden olabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ocak ayından bu yana bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ederken 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler çevre iller tarafından da hissediliyor. Özellikle Manisa'da yaşanan depremlerin ardından İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra yüzeydeki derinliğe bağlı olarak İstanbul'da bile sarsıntılar hissedilebiliyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.