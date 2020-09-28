Son depremler AFAD - Kandilli 28 Eylül 2020 | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. 24 Eylül'de Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbulluları tedirgin etmişti. Büyük depremin habercisi olarak gösterilen depremin ardından vatandaşlar deprem olup olmadığını sorgulamak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesini kontrol ediyorlar. Peki 28 Eylül 2020 deprem meydana geldi mi?

SON DEPREMLER 28 EYLÜL 2020

EGE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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