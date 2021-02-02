02.02.2021 - 07:09 |
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (2 Şubat)
Türkiye'de meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Dün Ege Denizi'nde sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremlerin büyük bölümü İzmir'de de hissedildi. Bazı depremler denizde meydana gelirken İzmir Karaburun açıklarında meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Bu gece yarısı ise Kayseri'nin Saıoğlan ilçesinde 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi bu depremin merkez üssünü Sivas/Gemerek Kumeoren olarak duyururdu Depremin şiddetini ise 4.7 olarak açıkladı. İşte meydana gelen son depremler...
Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif faty hatları üzerindde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman can ve mal kaybına zaman zaman ise korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Elazığ ve İzmir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından onlarca vatandaşımızı kaybetmiştik. Şubat ayının ilk günü içerisinde Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte son depremler listesi...
2 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ