Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (2 Şubat)

Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif faty hatları üzerindde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman can ve mal kaybına zaman zaman ise korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Elazığ ve İzmir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından onlarca vatandaşımızı kaybetmiştik. Şubat ayının ilk günü içerisinde Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte son depremler listesi...

2 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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