Deprem mi oldu? Son depremler listesi | AFAD - Kandilli son dakika deprem bilgileri

Gelen son dakika haberine göre; Karadeniz'de 4.0 büyüklüğündebir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 08:36 olarak duyurdu. Kandilli Rasarhanesi de depreminin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Vatandaşlar ise 'son depremler' listesi için arayışa koyuldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgilerine erişim sağlamak isteyenler, haberimizin içeriğinden son depremler linki üzerinden AFAD'a erişim sağlayabilir. İşte AFAD tarafından paylaşılan depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu, depremin enlem ve boylamı...

SON DEPREMLER





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