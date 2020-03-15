15.03.2020 - 10:35 |
Deprem mi oldu? Son depremler listesi | AFAD - Kandilli son dakika deprem bilgileri
Deprem mi oldu? sorusu neredeyse her gün araştırılıyor. Son zamanlarda meydana gelen depremler, vatandaşların tedbirli olmaıs konusunda uyarıcı oluyor. Yurt genelinde yaşanan depremler sonrasında en ufak sarsıntı hissedenler, 'AFAD' ve 'Kandilli Rasathanesi' son dakika deprem bilgilerine erişim sağlamak istiyor. İşte 15 Mart 2020 Pazar günü son depremler listesi haberimizde...
Gelen son dakika haberine göre; Karadeniz'de 4.0 büyüklüğündebir deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 08:36 olarak duyurdu. Kandilli Rasarhanesi de depreminin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.
Vatandaşlar ise 'son depremler' listesi için arayışa koyuldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgilerine erişim sağlamak isteyenler, haberimizin içeriğinden son depremler linki üzerinden AFAD'a erişim sağlayabilir. İşte AFAD tarafından paylaşılan depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu, depremin enlem ve boylamı...
SON DEPREMLER
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Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.