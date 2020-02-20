Yüksekokul öğrenimini lisansa tamamalamak isteyen her yıl binlerce kiŞİ DGS'ye başvuruyor. 2020 ÖSYM takvimi yayınlanırken şu sıralar DGS başvurularının tarihi merak edliyor. Sık sık ise DGS başvuruları başladı mı? DGS'nin başvuruları ve sınavı ne zaman? siye soruyor.

DGS BAŞVURU 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.