MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS başvuruları başladı mı? DGS'nin başvuruları ve sınavı ne zaman?
ABONE OL
20.02.2020 - 17:25 |

DGS başvuruları başladı mı? DGS'nin başvuruları ve sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı için başvuru tarihleri bekleniyor. Her yıl sınava yüz binlerce kişi girerek eğitimlerini lisansa tamamlamak istiyor. Sınav için belirli zamanlarda başvurular alınırken adaylar şu sıralar DGS başvuruları başladı mı? sorusunu sıklaştırmış durumda...

DGS başvuruları başladı mı? DGS'nin başvuruları ve sınavı ne zaman?

Yüksekokul öğrenimini lisansa tamamalamak isteyen her yıl binlerce kiŞİ DGS'ye başvuruyor. 2020 ÖSYM takvimi yayınlanırken şu sıralar DGS başvurularının tarihi merak edliyor. Sık sık ise DGS başvuruları başladı mı? DGS'nin başvuruları ve sınavı ne zaman? siye soruyor.

DGS BAŞVURU 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. 

Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi!Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Eskitaş köyünde 51 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Manisa'da deprem

Son dakika haberi... Manisa'da deprem

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber