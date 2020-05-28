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28.05.2020 - 13:04 |

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları yaklaşıyor. Birkaç hafta önce belli olan başvuru tarihlerinin net tarih hakkında tereddüt yaşayanlar araştırmalara başlarken 'DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS sınavı ne zaman?' sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS sınavı ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Binlerce kişinin merakı da son buldu. Başvuru tarihleri heyecanla beklenirken tam tarih konusunda yanılgıya düşenler şimdi 'DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS sınavı ne zaman?' diye soruyor.

DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS sınavı 9 Ağustos günü yapılacak. Başvurular ise 9 Haziran 17 Haziran tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'DEN YENİ TAKVİM AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi.

 

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