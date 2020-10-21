DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

DGS ek tercih ne zaman başlayacak? 7 Ekim'de açıklanan tercih sonuçları sonrası bu soru günbegün sorulmaya başlandı. Adaylar ÖSYM'den duyuru bekliyor ve araştırmalarını sürdürüyor. İşte beklenen tarih...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan kılavuz da henüz yayımlanmış değil...