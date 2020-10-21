MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?
ABONE OL
21.10.2020 - 15:34 |

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

DGS ek tercih için büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Son tercihten umduklarını bulamayan adaylar yeni tercihler için tarih bekliyor. Peki ÖSYM'den açıklama var mı?

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

DGS ek tercih ne zaman başlayacak? 7 Ekim'de açıklanan tercih sonuçları sonrası bu soru günbegün sorulmaya başlandı. Adaylar ÖSYM'den duyuru bekliyor ve araştırmalarını sürdürüyor. İşte beklenen tarih...

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda... Öte yandan kılavuz da henüz yayımlanmış değil...

 

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!Beyoğlu'nda iki aile arasında 1 kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı taşlı, silahlı çatışma olayına ilişkin iki aileden toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!
Son dakika: Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Son dakika: Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Sıradaki Haber