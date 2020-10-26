26.10.2020 - 08:12 |
DGS ek tercih 2020 kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belirlendi mi? DGS ek tercih ne zaman başlıyor?
25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınan DGS tercih işlemleri sonrasında yerleştirme sonuçları 7 Ekim günü açıklandı. DGS 2020 puanıyla üniversite tercihinde bulunan adayları ilgilendiren yerleştirme sonuçlarında, kimi öğrenci istediği üniversiteye yerleşirken, kimi öğrenci açıkta kaldı. Açıkta kalan adayların merakla beklediği DGS ek tercih kılavuzu, kontenjanları ise sık sık araştırılmaya başladı. Peki DGS ek tercih ne zaman başlıyor?
Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılan adaylar, eğitimlerini lisansa tamamlamayı hedefliyor. 7 Ekim'de DGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini öğrenen adaylar ise DGS ek tercih sürecini beklemeye başladı. Peki ÖSYM, DGS ek tercih işlemleri hakkında duyuru yaptı mı?
DGS EK TERCİH KILAVUZU, KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM, DGS ek tercih başvurularının erişime açıldığını duyurduğunda haberimizin içeriğindeyer vereceğiz.