DGS ek tercih 2020 kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belirlendi mi? DGS ek tercih ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılan adaylar, eğitimlerini lisansa tamamlamayı hedefliyor. 7 Ekim'de DGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini öğrenen adaylar ise DGS ek tercih sürecini beklemeye başladı. Peki ÖSYM, DGS ek tercih işlemleri hakkında duyuru yaptı mı?

DGS EK TERCİH KILAVUZU, KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM, DGS ek tercih başvurularının erişime açıldığını duyurduğunda haberimizin içeriğindeyer vereceğiz.