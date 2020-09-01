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01.09.2020 - 11:29 |

DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2020 DGS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2020 DGS sonuçları için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 9 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Peki 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üzerinden DGS 2020 sonuçları nasıl sorgulanır?

DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2020 DGS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 9 Eylül olarak duyurulmuştu. Eylül ayına girilmesi ile birlikte adayların araştırmaları da sıklaştı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren binlerce aday sonuçların açıklanacağı gün ve saati bekliyor.

DGS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 9 Eylül olarak duyuruldu. Belirtilen bu tarih genelde ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması beklenen son gün olarak adaylara duyuruluyor. Sonuçlar ÖSYM tarafından belirtilen tarihten önce de açıklanabiliyor.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

 

 

Pala ve sopalı esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndüBursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
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