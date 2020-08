DGS soruları açıklandı mı? 2020 DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih bugün sınava giren adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin takviminde yer alan detaya göre ise 9 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. Soru ve cevapların açıklandığı zaman adaylar sınavları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Peki 2020 DGS soruları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavı bugün gerçekleştirildi. DGS soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir detaylar bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.