MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
ABONE OL
08.09.2020 - 09:20 |

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları dün açıklandı. Sonuçlar için ÖSYM'ye büyük bir ziyaretçi akını oluşurken ardından DGS tercihleri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı. Öte yandan bir diğer arayış ise taban puanları ve kontenjanlarıyla ilgiliydi. İşte konuya dair bilgiler...

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Önlisans eğitimini, lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 9 Ağustos'ta DGS'ye girdiler. Sonuçlar ise 9 Eylül'de açıklanacaktı fakat ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları erken ilan etti. Sonuçları olumlu olan adaylar şimdi tercihler için gün sayıyor. Yalnız tercih tarihleri belli olmadığı için sürekli olarak DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu yöneltiliyor.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DGS 2020 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da sosyal mesafesiz ayakta yolculukCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Bir annenin yardım çığlığı! 'Çocuğum için savaş veriyorum'

Bir annenin yardım çığlığı! 'Çocuğum için savaş veriyorum'

Sıradaki Haber