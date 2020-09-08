DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Önlisans eğitimini, lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 9 Ağustos'ta DGS'ye girdiler. Sonuçlar ise 9 Eylül'de açıklanacaktı fakat ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları erken ilan etti. Sonuçları olumlu olan adaylar şimdi tercihler için gün sayıyor. Yalnız tercih tarihleri belli olmadığı için sürekli olarak DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu yöneltiliyor.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 4 hafta sonra başlamıştı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle 2 hafta için 2020 tercihlerinin başlaması bekleniyor. Aynı şekilde taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DGS 2020 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ