Dibbys Nedir, Ne İçin Kullanılır? Diyanet Dibbys Giriş Adresi

DİBBYS; Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi’nin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama diyanet çalışanlarının ortak uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Web üzerinden çalışanların kolaylıkla bazı verilere erişimi sağlanmaktadır.



Dibbys Nedir?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen MIKKYAS, DHYS, IKYS,EHYS, RTBYS ve ortak yetki uygulamalarının birleştirilmek suretiyle tek sistem halinde oluşturulmuş yeni uygulamanın adı DİBBYS olarak isimlendirilmiştir. Tasarımı sayesinde akıllı telefon, tablet gibi bilgisayar ortamlarına uyumlu çalışmaktadır.



Dibbys Ne İçin Kullanılır?



Personel özlük bilgileri, eğitim bilgileri, faaliyetler, projeler, cami hizmetleri gibi pek çok hizmet kayıt altına alınmaktadır. Proje ile ilgili bilgiler dahil olduğunuz proje takvimi, raporlar sayesinde tek tıkla kullanımınıza sunulmaktadır. Birlikte çalıştığınız projeleri takip etme olanağı sunduğu gibi, personel özlük bilgileri tarzında özel bilgilere de ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda bilişime verdiği önemin de bir göstergesi olan portal ortak kullanıma açılmak suretiyle geniş bir alana yayılması hedeflenmiştir.



Diyanet Dibbys Giriş Adresi



Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemine EHYS, İKYS portalı üzerinde kullandığınız şifrelerle ulaşabilirsiniz. Şayet yeni kullanıcı iseniz Dibbys sistemi kullanan bir kullanıcı üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu sayede dahil olduğunuz projeleri da takip etme olanağı bulabilirsiniz. Başvuru yapmanız için diyanet personeli olmanız gerekmektedir. Şayet diyanet personeli iseniz öncelikle https://dibbys.diyanet.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Eski kullanıcı iseniz şifrenizi hatırlamıyorsanız e-mail adresiniz yoluyla yeni şifre belirleme olanağınız vardır.



DİBBYS sistemine yeni giriş yapmak için sistemde kaydı olmayanlar ise yukarıda belirtmiş olduğumuz adrese giriş yapmak suretiyle kayıt işlemini başlatır. Ardından istenen kutucuğa mail adresini girmek suretiyle güvenlik kodunu da yazın. ‘Aktivasyon maili gönder’ butonuna tıklatın. Mail adresinize gelen aktivasyon bağlantısına tıklatın karşınıza çıkan ekrandaki bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Ardından ‘kullanıcı kayıt’ butonuna tıklayın. Kaydınızın tamamlanmasının ardından kolayca uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama içerisinde yönlendirme için bir eğitim dokümanı da bulacaksınız.