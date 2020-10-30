Dilay Kemer kimdir, neden öldü? Sunucu Dilay Kemer kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

"Dilay Kemer kimdir?" sorusunun cevabının sorusu gündemde araştırılıyor. FB TV'de spikerlik yapan Dilay Kemer, kanser tedavisi görüyordu. Kansere yenik düşen Kemer'in ölüm haberi ailesi tarafından paylaşıldı. Peki Dilay Kemer kimdir, hastalığı neydi?

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer yaşamını yitirdi.

Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için ilik bulunmuştu fakat tedavisi süren Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetmişti.

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.2009 yılında kendine bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı.

Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyordu.