Doğadan şaşırtan sanat eserleri

Dünyada, bembeyaz çöl üzerinde dev mantara, tüm detaylarıyla bir file, timsaha ya da insan siluetine benzeyen kayalar, balık, kalp, ay şeklinde adalar, gözbebeğini andıran göller gibi pek çok ilginç yeryüzü şekli bulunuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağında olan bu şekiller, yakından görülebildiği gibi kuşbakışıyla daha net anlaşılabiliyor. O nedenle gezginler, bu güzellikleri artık drone kullanarak görmeyi ve fotoğraflamayı tercih ediyor. Doğanın sanat eserlerini sergilemede cömert davrandığı Türkiye’de ise hiçbir yerde eşi benzeri olmayan bu doğal şekiller, görenleri hayrete düşürüyor. Gezi listenize mutlaka eklemeniz gereken o yerler şöyle:

Atatürk silueti

Türkiye’nin dört bir tarafında dev kayalar üzerinde Atatürk siluetini görmek mümkün. Ancak Balıkesir’in Gömeç ilçesinde doğal Atatürk silueti şeklinde bir dağ var ki görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Yaşlı bir adamın tesadüfen keşfettiği bu yer, Atatürk kayalıkları olarak isimlendiriliyor.

Türkiye’nin gözbebeği

Sivas’ın Zara ve Hafik ilçesi arasındaki bölgede yer alan irili ufaklı göller keşfedilmeyi bekliyor. Bu göllerden biri olan Kızılçan, adeta Türkiye’nin gözbebeği. Nazar boncuğuna benzeyen turkuaz renkli krater göl, 100 metrelik bir çukurda yer alıyor. Kışın buz tutan gölün üzerinde insanlar yürüyebiliyor. Baharda ise ayrı bir güzel olan göl, etrafındaki yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu gözler önüne seriyor.

Trump’a benziyor

Mersin’in Silifke ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Bükdeğirmeni Mahallesi’nde bulunan dev kaya parçası ABD Başkanı Donald Trump’a benziyor. Mahalle sakinlerinin sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmasıyla ünlenen kayanın önünde ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.

Fil kayalar

Dünyanın çeşitli yerlerinden file benzeyen kayalar dikkat çekiyor. ABD’nin Nevada eyaletinde Elephant Rock, Suudi Arabistan’da Jabal Al-Fil, Kanada’da Prens Edward Adası’nda, İtalya’da Sardinia’da, bu kayaları görmek mümkün. Ancak İzlanda’da Heimaey Adası’nda yer alan doğal oluşumlu bir kaya var ki göz, kulak, hortum gibi tüm hatlarıyla file çok benziyor. Okyanusun kıyısında yer alan bu şekil, insan eliyle yapılmış gibi duruşu nedeniyle fotoğraf tutkunlarının son yıllarda uğrak noktaları arasında yerini alıyor.

Beyaz çölde mantarlar

İnsanlık tarihinin en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapan Mısır, dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi’nin yer aldığı başkent Kahire’nin yanı sıra antik kentleriyle turistlerin ilgi odağında. İlginç yeryüzü şekilleriyle de dikkat çeken Mısır’da Farafra Vahası yakınında bulunan Sahara el Beyda olarak bilinen Beyaz Çöl’deki beyaz kayalar dev mantarlara benziyor. Yıllar boyunca rüzgârla oyulmuş bu kaya oluşumlarıyla çevrili bembeyaz çölde güneşin batışını izlemek çok farklı bir deneyim.

Kalp şeklinde göl

Bingöl il merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Şaban Köyü yaylasında bulunan kalp şeklindeki Gerendal Gölü ise doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak adresi. Her mevsim su seviyesi aynı kalan göle ulaşım için zorlu yollardan geçmek gerekiyor. Dünyada da kalp şeklinde birçok göl bulunuyor.

Kapadokya’da oturan deve

Birbirinden ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapan Kapadokya’da, Perili Vadi ya da Hayal Vadisi olarak da bilinen Devrent Vadisi’nde kaplumbağa, fok balığı, at, şapka gibi birçok şekilde peri bacaları bulunuyor. Oturan deveye benzeyen peri bacası ise en ünlü olanı. Kapadokya’nın simge şekli olarak öne çıkan peribacasından en güzel kareler, akşam güneşinin vurduğu zaman yakalanabiliyor.

Tam bir timsah

Türkiye’de Ordu’da yarısı sakin şehir unvanına sahip Perşembe’de yarısı ise Fatsa’da bulunan yarımada, timsah görünümüyle dikkat çekiyor. Bir timsahın gözü, ağzı ve gövdesini tam yansıtan bu kara parçasını görenler selfie çektirmek için sıraya giriyor. Yeni keşfedildiği için özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çeken adanın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Çizme ve balık bir arada

Dünya haritasına bakıldığında ilginç şekilleriyle dikkat çeken birçok ülke, şehir, ada görülebiliyor. Bunlardan en bilineni Avrupa kıtasında çizmeye benzeyen şekliyle İtalya. Tarihi, doğal güzellikleri, sanat eserleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çeken İtalya’da başkent Roma, Floransa, Milano, Venedik, Sicilya öne çıkan şehirler arasında. Çizmenin topuğunda yer alan küçük şehir Puglia ise Harran evlerine benzeyen Trulli evleriyle ünlü. İtalya’ya yukarıdan bakılınca kanallar şehri Venedik’in de balık şekline benzediği görülüyor. İtalya’da ayrıca Amalfi sahilinde yunus balığına benzediği için Dolphin Island olarak isimlendirilen bir ada da bulunuyor. Bu ada antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla da ünlü.

İlginç şekilli adalar

Kuşbakışıyla görülebilen ilginç şekilli birçok ada var. Bu adalardan en ünlüsü kalp şeklinde olan Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e 50. yaş hediyesi olarak aldığı ABD’deki Petra Adası. Bunun dışında Arjantin’de Mascardi Gölü’nün kalbi gibi duran küçük ada, 2009’da Google Earth programıyla görülerek keşfedilen Hırvatistan açıklarındaki Galesnjak Adası, yeni evli çiftlerin balayı için tercih ettikleri Büyük Okyanus’un ortasında bulunan bembeyaz kumları, hindistancevizi ağaçlarıyla çevrili bitki örtüsüyle görenleri büyüleyen Tupai Adası da kalp şekli adalardan.

Hawaii’de Maui ve Kaho adaları arasında bulunan, kısmen batık bir volkanik krater olan hilal şeklindeki küçük Molokini Adası da ilgi çekiyor.

Galapagos Adaları içinde yer alan Isabela Adası’nın ise 2002’de NASA’nın taraması sonucu uydudan alınan görüntülerle denizatına benzediği keşfedildi. Google Earth’ten net görülebilen bu volkanik ada bölgeye gelen gezginlerin mutlaka ayak basmak istedikleri bir nokta.