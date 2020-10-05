Doğal dokuya dolgu darbesi

Çevreciler, kaplumbağaların yuvalama sezonu olan Nisan - Eylül aylarında kumsalın eski haline getirilmediğini ve uydu görüntüleri üzerinden deniz kısmındaki dolgunun yuvalama sezonu boyunca kaldırılmadığını tespit etti.

‘Koruma alanında’

Doğu Akdeniz Çevre Platformu’ndan Pratisyen Hekim Sadun Bölükbaşı, “Süregelen davalardaki bilirkişi raporlarında, imar planı değişikliği ve lisans iptali ile termik santralin yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Firmanın hazırlattığı ÇED dosyasındaki hava kalitesi ölçüm değerleri, limitlerin üzerinde bir kirliliği gösteriyor. Sugözü kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin Genelgesi’ne göre koruma altında olması gereken bir alan. Ama kaplumbağaların yuvaladığı kumsala ithal kömürle çalışacak, yani kömür ihtiyacını yoğun bir deniz trafiğiyle karşılayacak termik santral yapılıyor. Yuvalama sezonu öncesi deniz ve karaya inşa edilen dolgunun tamamen kaldırılarak kumsalın eski haline getirilmesi gerekirken, dolgunun deniz kısmında yer alan bölümünün yuvalama sezonu boyunca kaldırılmadığını tespit ettik” dedi.

‘Kıyıyı tahrip eder’

Ulusal Deniz Kaplumbağaları Komitesi üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Şükran Yalçın Özdilek

şu uyarıda bulundu: “Denizdeki dolgu doğal kıyı dinamiğini etkiler. Dolgu kıyısal alanı tahrip eder ve bentik canlıları olumsuz etkiler. Kıyıdaki faaliyetler de bölgenin kendini yenilemesini engeller. Yara gibi düşünün, yara iyileşir ama sürekli kaşırsan iyileşmez.”

Sözleşmeyle korunuyorlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planına göre, deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olan Yumurtalık Sugözü kumsalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yayımlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-2010 Sayılı Genelgesi’ne göre koruma altında bulunuyor. Bölgede yuvalayan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) türlerinin Bern Sözleşmesi ile BM Biyolojik Çeşitlilik ve Barcelona Sözleşmesi’ne göre koruma altında olması gerekiyor. Sugözü kumsalı söz konusu türlerin en fazla uğradığı yerler arasında.