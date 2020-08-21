Doğal Gaz nedir? Doğal gaz rezervi bakımından en zengin bölge / ülke neresi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim" diye duyurduğu açıklamasında, “Rabbim bize görüşmemiş bir kapı açtı. Yarın başka kapılarda açılacaktır. Bu günlere kolay gelmedik. Ülkemizde uzun yıllar boyunca petrol ve doğal gaz aramaları hep başka ellerle yapıldı. Yüzlerce milyon dolarlık aram faaliyetlerinde elimize üç beş sayfa kağıttan başka bir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz belki de gerçekten arandı" dedi. Erdoğan, maden ve arama politikasının 2017 yılında değiştiğini belirterek, “Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini hizmete aldık. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz, kendi ekipmanlarımız ve personelimiz ile çalışıyor. Dünya fiyatlarının hayli altında gerçekleştirdiğimiz aramalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız yoktur. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık" şeklinde konuştu.

“320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETMİŞ DURUMDA"

Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" dedi.

DOĞAL GAZ NEDİR?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.