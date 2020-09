Doğayı korumanın 21 yolu

Uzmanlar doğayı korumak için uygulanabilecek 21 yöntemi şöyle açıkladı:



1 Tek kullanımlık yüz maskelerinizi atmadan önce iplerini kesin. Kuşlar ve diğer canlılar iplerine takılıp boğulabilir.



2 Meşrubatların teneke kutularındaki plastik halkalarını kesin. Bu plastikler suda görünmedikleri için denizde yaşayan canlıların onları yutup boğulmalarına neden olabilir.



3 Bambu diş fırçasına geçin. Her yıl 200 milyon plastik diş fırçası çöplüklere ve okyanusa gidiyor. Bir bambu diş fırçası ise geri dönüşüm kutusuna atılabilir.



4 Çevre dostu sabun ve bulaşık deterjanı kullanın. Evde kullandığınız kimyasallar denize, nehirlere ve göllere karışarak bitki ve hayvanları öldürebilir. Geri dönüştürülebilir ambalajlarla gelen, fosfat içermeyen biyolojik olarak parçalanabilir ürünleri arayın.



5 Daha fazla sebze yiyin. Hayvancılık endüstrisi tek başına tüm insan yapımı sera gazı emisyonlarının yüzde 15’ini oluşturuyor, hayvan çiftçiliği büyük alan ve su tüketiyor.



6 Güneş kreminizi dikkatli seçin. Bazı kremlerde bulunan kimyasallar mercan resiflerine zarar verebilir ve okyanusları kirletebilir. Oksibenzon ve oktinoksat içeren maddelerden kaçının ve “resif dostu” olarak etiketlenmiş markaları arayın.



7 Plastik yerine kağıt bazlı veya bambu pamuklu çubuklar kullanın.



8 Bahçeye veya balkona arıların uğrayabilmesi için minik bir çiçek alanı oluşturun.



9 Plastik şişelerinizi yeniden kullanılabilir olanlarla değiştirin.



10 Deniz canlılarının yaşaması için kıyı temizliğine katılın.



11 Evinizdeki eşyaların atılmadan önce geri dönüştürülüp dönüştürülmediğini kontrol edin.



12 Yürüyüşe çıkmadan önce ayakkabılarınızı temizleyin. Ayakkabılarınıza yapışan çamur, yerel ekosistemleri bozabilecek istilacı bitki tohumları içerebilir.



13 Evde kompost yapmaya başlayın. Sebze parçaları, kırpıntılar ve talaş gibi atıklarla baş etmenin en çevreci yoludur. Ama et, süt ürünleri, yağ ve hastalıklı bitkileri eklemeyin.



14 Palm yağı bulunan ürünlerden kaçının. Yağmur ormanları, çikolatadan şampuana kadar her şeyi üretmek için yok ediliyor.



15 Hayvanlarla selfie çektirmekten kaçının. Fil gezintileri ve yavru kaplanları sevmek eğlenceli görünebilir ama çoğu hayvan bu yüzden doğadan koparıldı.



16 Şarj edilebilir piller kullanın.



17 Artan boyanızı bağışlayın. Kimyasal ve zehirli atıkların doğaya karışmasını önlemek için eski konserve kutularını arkadaşlarınıza verin veya yerel bir merkeze bırakın.



18 Bir fil veya diğer nesli tükenmekte olan türleri evlat edinin. Ayda düşük bir ücretle, habitatları koruyan ve kaçak avlanmayı azaltan koruma çalışmalarına fon sağlayabilirsiniz.



19 Bir yaban hayatı koruma yardım kuruluşuna bağış yapın.



20 Bir hayvan barınağında gönüllü olun.



21 Çevre dostu bir otomobil seçin.