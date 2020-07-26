Duayen gazeteciye veda

Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci yazar Mehmet Ali Kışlalı önceki akşam 87 yaşında yaşama veda etti. Kışlalı’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

1999’da Ankara’daki otomobiline bırakılan bombayla katledilen eski Kültür Bakanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın da ağabeyi olan Mehmet Ali Kışlalı 1933’te Kilis’te doğdu. 1953’te Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Kışlalı, 1960’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

Birçok ödülün sahibi

Gazeteciliğe üniversite yıllarında adım atan Kışlalı, mezuniyetinin ardından 1966’ya kadar Milliyet gazetesinde; 1967’den sonra da Tercüman gazetesinde görev yaptı. Haftalık Yankı dergisini çıkaran Kışlalı, 1962’den sonra aynı zamanda The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yürüttü. 1990’lı yıllarda Tercüman’da yazılar yazan ve İhlas Haber Ajansı’nın Ankara temsilciliğini yapan Kışlalı, 12 yıla yakın süre Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Birçok ödül alan Kışlalı iki çocuk sahibiydi. Kışlalı, gazeteci Hıncal Uluç ve Öcal Uluç’un da kuzeniydi.

Mehmet Ali Kışlalı’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.