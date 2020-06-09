Düğün salonları ve nikah salonları ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış tarihini açıkladı

Düğün salonları ve nikah salonları ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhrubaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşlımızı yakından ilgilendiren konuyu açıkladı. İşte düğün ve nikah salonlarının açılacağı tarih...



DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır''

BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DİYOR?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermek mümkün değil açıklamasında bulundu. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor açıklamasında bulundu.