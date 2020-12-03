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03.12.2020 - 00:39 |

Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün anlam ve önemi nedir?

Dünya Engelliler Günü nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü olarak bilinmektedir.

Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün anlam ve önemi nedir?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık tarihinde kutlanan bir farkındalık günü olarak bilinmektedir.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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