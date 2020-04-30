e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı! Ücretsiz maske ve maske kodu nasıl alınır?

Eczanelerden maske almak için cep telefonlarına kod gelmesi gerekiyor.Kodun nasıl alınacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet veya ePTTAVM üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Maske kodu nasıl alınacak?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre; Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerine erişim sağlayacak.

KOD GELMEYENLER NASIL ÜCRETSİZ MASKE ALACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" ifadelerini kullandı.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.