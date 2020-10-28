Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, grip aşısı için de bilgilendirme yaptı. Bu vesileyle e-Nabız üzerinden grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? sorusu gündem oldu.

GRİP AŞISI NASIL YAPILACAK?

Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek.

KİMLER GRİP AŞISI OLABİLECEK?



Bakanlık, grip aşısında, “aşı öncelikle kimlere vurulacak?” tartışmalarına e-Nabız üzerinden her bir vatandaşa kişisel bilgilendirme yollayarak nokta koydu. Bu yolla grip aşısı alamayacaklar bu durumu, e-Nabız üzerinden yollanan, “İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir” mesajıyla öğrendi.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşıyı geçen yıllarda olduğundan daha fazla temin etmek için bağlantılarını sağladığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:“Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.”

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.