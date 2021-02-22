MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EBA çöktü mü, neden girilmiyor? Niye açılmıyor?
ABONE OL
22.02.2021 - 15:19 |

EBA çöktü mü, neden girilmiyor? Niye açılmıyor?

Bazı öğrenciler BE'ya girmekte pronmlem yaşarken bu sıkıntılarını sosyal medya üzerinden dile getiriyorlar. Sıklıkla sorulan soru ise "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?" şeklinde...

EBA çöktü mü, neden girilmiyor? Niye açılmıyor?

EBA'ya girişte problem yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden birçok öğrenci bu konuya değinirken ısrarla "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?" sorusuna yanıt aranıyor.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Öğrenciler özellikle Twitter üzeirnden "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?' diye sorarken henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Aşırı yoğunluktan dolayı EBA'nın çöktüğü düşünülüyor.

İŞTE O YORUMLAR

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çilingirle kapı açıldı! Doktorun acı sonu

Çilingirle kapı açıldı! Doktorun acı sonu

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

Saadet zinciri kurup insanları dolandırdılar! İranlı şebeke Türkiye'de yakalandı

Saadet zinciri kurup insanları dolandırdılar! İranlı şebeke Türkiye'de yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet