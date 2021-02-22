EBA çöktü mü, neden girilmiyor? Niye açılmıyor?

EBA'ya girişte problem yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden birçok öğrenci bu konuya değinirken ısrarla "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?" sorusuna yanıt aranıyor.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Öğrenciler özellikle Twitter üzeirnden "EBA çöktü mü, neden girilemiyor?' diye sorarken henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Aşırı yoğunluktan dolayı EBA'nın çöktüğü düşünülüyor.

İŞTE O YORUMLAR

eba mı çöktü giriş yapamıyorum #UmudumuzBilimKurulu — Ezgi🏳️‍🌈 (@Ezgiixz) February 22, 2021

Eba ya giremiyorum 1 hafta sonra yazililarim var

Yuzyuze almadigim konulardan yuzyuze sinav istemiyorum #ertelemedeğiliptalistiyoruz pic.twitter.com/fWzTScnmni — Mr.Sprout (@MrSprout3) February 22, 2021

eba mi coktu giremiykrum — bulut (@cirkinordekkoo) February 22, 2021

Eba açılamıyor arkadaşlar fikri olan var mı #ertelemedeğiliptalistiyoruz — Buse (@buseamanazsiz) February 22, 2021