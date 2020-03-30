EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...

Geçen hafta pazartesi yüz binlerce öğrenci uzaktan eğitime geçti. Corona virüsü nedeniyle öğrenciler ya televizyondan ya da bilgisayardan derslerini işlediler. Uzaktan Eğitim tarih değişmezse 30 Nisan'a kadar devam edecek. Özelikle uzaktan eğitimin ilk haftalarında "EBA öğrenci girişi" ile "EBA TV canlı izle" konuları bir hayli önemli... İşte konuya ilişkin detaylar...

EBA TV'Yİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



EBA İLKOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI



EBA ORTAOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI









EBA LİSE PAZARTESİ DERS PROGRAMI