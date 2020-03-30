MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...
ABONE OL
30.03.2020 - 08:39 |

EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...

Uzaktan eğitimin 2. haftası ve yüz binlerce öğrenci ekran başında ya da bilgisayar başında ders görecekler... Bu nedenle "EBA öğrenci girişi" ile "EBA TV canlı izle" konuları çok mühim... Öte yandan sıklıkla 30 Mart ders programı da aratılıyor. İşte detaylar...

EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...

 

Geçen hafta pazartesi yüz binlerce öğrenci uzaktan eğitime geçti. Corona virüsü nedeniyle öğrenciler ya televizyondan ya da bilgisayardan derslerini işlediler. Uzaktan Eğitim tarih değişmezse 30 Nisan'a kadar devam edecek. Özelikle uzaktan eğitimin ilk haftalarında "EBA öğrenci girişi" ile "EBA TV canlı izle" konuları bir hayli önemli... İşte konuya ilişkin detaylar...

EBA TV'Yİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile,  Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA İLKOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI

EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...

EBA ORTAOKUL PAZARTESİ DERS PROGRAMI

EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...


EBA LİSE PAZARTESİ DERS PROGRAMI

EBA TV canlı izle | Eba giriş... 30 Mart ders programı...

Milliyet'te Gündem (30 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası ve yurt içi uçuşlar nasıl olacak?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan açıklamalar...

LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan açıklamalar...

Sıradaki Haber