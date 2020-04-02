EBA TV canlÄ± izle... EBA Ã¶ÄŸrenci giriÅŸi: Ders programÄ±...

Uzaktan eÄŸitimin ikinci haftasÄ±nÄ±n sonuna yavaÅŸ yavaÅŸ geliniyor. Ã–ÄŸrencilerin gÃ¼nlÃ¼k olarak araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iki konu bulunuyor: EBA TV canlÄ± yayÄ±n ve EBA Ã¶ÄŸrenci giriÅŸi... Ä°ÅŸte konularla ilgili detaylÄ± aÃ§Ä±klamalar...

EBA TV'YÄ° CANLI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

EBA GÄ°RÄ°Åž Ã–ÄžRENCÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°

EBA giriÅŸi iÃ§in birÃ§ok seÃ§enek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi Ã¼zerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Ã–ÄŸrenci Bilgileri ile,Â AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan da giriÅŸ yapabileceksiniz.

EBA Ã–ÄžRENCÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ



EBA Ä°LKOKULÂDERS PROGRAMI



EBA ORTAOKUL PAZARTESÄ° DERS PROGRAMI









EBA LÄ°SE PAZARTESÄ° DERS PROGRAMI

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UZAKTAN EÄžÄ°TÄ°M Ä°Ã‡Ä°N UYDU FREKANS VE YAYIN PLATFORMLARI BÄ°LGÄ°LERÄ°





EBA TV CANLI Ä°ZLEME LÄ°NKÄ°

1. EBA TV kaÃ§ kanaldan yayÄ±n yapÄ±yor?

3 farklÄ± kanal, HD ve SD olmak Ã¼zere toplam 6 kanaldan yayÄ±n yapÄ±lÄ±yor.

2. Hangi kanallar var?

EBA TV Ä°lkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ kanal uzaktan eÄŸitimde kullanÄ±lÄ±yor.



3. EBA TV televizyon kanallarÄ± yayÄ±n akÄ±ÅŸlarÄ±na nereden ulaÅŸabilirim?

YayÄ±n akÄ±ÅŸlarÄ±na eba.gov.tr ana sayfasÄ±ndan ve TRT internet sitesinden gÃ¼nlÃ¼k ve haftalÄ±k yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na ulaÅŸÄ±labiliyor. AyrÄ±ca, her akÅŸam yayÄ±n sonlandÄ±ktan sonra ve sabah yayÄ±n baÅŸlayana kadar televizyon ekranÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilecektir.



4. Ã–ÄŸrenciler gÃ¼n boyu TV baÅŸÄ±nda mÄ± olacaklar?

Ã–ÄŸrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr Ã¼zerinden yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± takip ederek, kendi sÄ±nÄ±flarÄ±na ait ders anlatÄ±mlarÄ±nÄ±, o haftanÄ±n hangi gÃ¼nÃ¼nde ve saatinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenecek ve kendileri iÃ§in belirlenen saat aralÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±nÄ± takip edeceklerdir. O saatler dÄ±ÅŸÄ±nda ekran baÅŸÄ±nda olmalarÄ± gerekmeyecektir.



5. EBA TV yayÄ±nlarÄ±nÄ±n tekrarlarÄ± olacak mÄ±?

YayÄ±nlar aynÄ± kanalda ve gÃ¼n iÃ§inde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden Ã¶ÄŸrenilebiliyor.

AyrÄ±ca eba.gov.tr Ã¼zerinden de yayÄ±nlanan iÃ§eriklerin kayÄ±tlarÄ±na ulaÅŸÄ±labiliyor.



6. Dersi hangi Ã¶ÄŸretmenler anlatÄ±yor?

MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n seÃ§tiÄŸi alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸretmenler ders anlatÄ±m videolarÄ± ile konularÄ± anlatÄ±yor.



7. YayÄ±nlarÄ±n TÃœRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

HD AlÄ±ÅŸ bilgileri:

AlÄ±ÅŸ frekansÄ± :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranÄ± : 13.750

FEC : 2/3



SD AlÄ±ÅŸ bilgileri:

AlÄ±ÅŸ frekansÄ± :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranÄ± : 30.000

FEC : 3/4



8. EÄŸitim kanallarÄ± uydu ayarlarÄ± nasÄ±l yapÄ±lacak?

SD (Standart Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼) EBA TV Ä°lkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanallarÄ± TURKSAT uydusu Ã¼zerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol OranÄ±:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayÄ±nlanmaktadÄ±r. TKGS (TURKSAT Kanal GÃ¼ncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alÄ±cÄ±larda ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± TV'lerde EBA TV Ä°lkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼) EBA TV Ä°lkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanallarÄ± TURKSAT uydusu Ã¼zerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol OranÄ±:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayÄ±nlanmaktadÄ±r. TKGS sistemine sahip olan uydu alÄ±cÄ±larda ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± TV'lerde EBA TV Ä°lkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



9. TKGS (TURKSAT Kanal GÃ¼ncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼) kanal bulma nasÄ±l yapÄ±lacak?

1916 MHz frekansÄ±nda geÃ§miÅŸte tarama gerÃ§ekleÅŸtiren ve daha sonra listesindeki kanallarÄ± silmeyenler, daha Ã¶nce 11916 Mhz frekansÄ±nda yayÄ±n yapan uydu alÄ±cÄ±sÄ± ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± televizyonunda KadÄ±rga TV yazan kanalÄ± seÃ§tiklerinde EBA TV Ä°lkokul SD, KÃ¶y TV yazan kanalÄ± seÃ§tiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalÄ± seÃ§tiklerinde EBA TV Lise SD kanalÄ±nÄ± gÃ¶recektir. EÄŸer bu kanallar listede gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol OranÄ±:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alÄ±cÄ±sÄ±na ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± TV'ye girerek manuel tarama yÃ¶ntemiyle ya da TURKSAT'Ä±n ÅŸebeke arama saÄŸladÄ±ÄŸÄ± frekanslarda Network Search (Åžebeke Arama) kÄ±smÄ±nÄ± aÃ§Ä±k yaparak tarama yÃ¶ntemiyle EBA TV Ä°lkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayÄ±nlarÄ± bulunabilir.



10. TKGS (TURKSAT Kanal GÃ¼ncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼) kanal bulma nasÄ±l yapÄ±lacak?

Uydu alÄ±cÄ±larÄ±nda ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol OranÄ±:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yÃ¶ntemi ya da TURKSAT'Ä±n ÅŸebeke arama saÄŸladÄ±ÄŸÄ± frekanslarda Network Search (Åžebeke Arama ) kÄ±smÄ±nÄ± aÃ§Ä±k yaparak tarama yÃ¶ntemiyle EBA TV Ä°lkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayÄ±nlarÄ± bulunabilir.



11. SD uydu alÄ±cÄ±m var kanallarÄ± izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynÄ± zamanda SD yayÄ±n saÄŸlayacaktÄ±r.



12. FarklÄ± sÄ±nÄ±flarda okuyan iki Ã§ocuÄŸum ama sadece bir tane televizyonum var. Ã‡akÄ±ÅŸan yayÄ±nlar olduÄŸunda ne yapacaÄŸÄ±m?

YayÄ±nlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± da yine aynÄ± kanaldan Ã¶ÄŸrenilebilecektir. Bu akÄ±ÅŸlar doÄŸrultusunda hangi Ã§ocuÄŸunuzun, hangi saatlerde TV'yi takip edebileceÄŸini planlayabilirsiniz.

AyrÄ±ca eba.gov.tr Ã¼zerinden yayÄ±nlanan iÃ§eriklerin kayÄ±tlarÄ±na ulaÅŸÄ±labilecektir.



13. TV yayÄ±nlarÄ±nda Ã§ocuÄŸumun henÃ¼z hiÃ§ Ã¶ÄŸrenmediÄŸi bir konunun anlatÄ±mÄ± olursa ya da Ã§ocuÄŸumun kendi okulunda anlatÄ±lan konu ile arada kopukluk oluÅŸursa ne yapabilirim?

Konu eksiÄŸi olan Ã¶ÄŸrenciler eba.gov.tr Ã¼zerinden kendi sÄ±nÄ±fÄ±na ve eksik konularÄ±na ait iÃ§eriklere ulaÅŸarak tamamlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapabilir.

Ã–ÄŸretmenleriniz tarafÄ±ndan EBA Ã¼zerinden gÃ¶nderilebilecek Ã§alÄ±ÅŸmalar (etkinlik, soru, diÄŸer iÃ§erikler vb.) ile de Ã¶ÄŸrencilerin dersten uzaklaÅŸmamasÄ± saÄŸlanabilecektir.

AyrÄ±ca zorunlu tatil bittiÄŸinde tÃ¼m sÄ±nÄ±flarda telafi eÄŸitimi de yapÄ±lacaktÄ±r.



14. TV yayÄ±nÄ±nÄ± izleyen Ã§ocuÄŸumun Ã¶ÄŸretmenine soru sorma ihtiyacÄ± olursa ne yapabilirim?

Ã–ÄŸrenciler, kendi ders Ã¶ÄŸretmenleri ile eba.gov.tr Ã¼zerinden gruplarÄ±nda yazÄ±ÅŸabilir, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunabilmektedir.

AyrÄ±ca zorunlu tatil bittiÄŸinde tÃ¼m sÄ±nÄ±flara telafi eÄŸitimi de yapÄ±lacaktÄ±r.



15. TURKSAT uydularÄ±ndan ÅŸifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TURKSAT aboneleri) eÄŸitim yayÄ±nlarÄ±nÄ± nasÄ±l takip edebilir?

TURKSAT uydularÄ±ndan ÅŸifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÃ¼rksat Uydusu platformlarÄ± da kendi akÄ±llÄ± kanal sÄ±ralamasÄ±na eklemek suretiyle yayÄ±nlarÄ± abonelerine iletecektir.



16. Eutelsat uydusu Ã¼zerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu Ã¼zerinden eÄŸitim yayÄ±nlarÄ± nasÄ±l takip edilebilir?

Eutelsat uydusu Ã¼zerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayÄ±nlarÄ± TÃ¼rksat uydusu Ã¼zerinden alÄ±p Eutelsat'ta bu yayÄ±nlara kendi platformu iÃ§inde kapasite ayÄ±racak ve yayÄ±nlarÄ± Eutelsat uydusu Ã¼zerinden abone olanlara da iletebilecektir.



17. DiÄŸer yayÄ±n platformlarÄ±ndan da EBA TV kanallarÄ± izlenebilecek mi?

DiÄŸer yayÄ±n platformlarÄ±ndan da uzaktan eÄŸitim kanallarÄ± izlenebilecektir. Kanal ve frekans bilgileri belli oldukÃ§a buradan duyurulacaktÄ±r.



18. D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan izlemek iÃ§in kanal ekleme iÅŸlemi yapmama gerek var mÄ±?

KanallarÄ± izlemek iÃ§in herhangi bir kanal arama/ekleme iÅŸlemi yapmaya gerek bulunmamakla birlikte alÄ±cÄ± tipine gÃ¶re kapatma/aÃ§ma iÅŸlemine ihtiyaÃ§ duyulabilir.



19. Uydu alÄ±cÄ±mda bu frekans var ama yayÄ±nlarÄ± izleyemiyorum ne yapmalÄ±yÄ±m?

Uydu alÄ±cÄ±nÄ±zda manuel kanal ekleme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yukarÄ±da belirtilen frekanslarÄ± girerek tekrar aratmanÄ±z gerekmektedir.

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