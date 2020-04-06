EBA TV canlı izle... EBA öğrenci girişi | Ders programları...

23 Mart'tan bu yana yüz ibnlerce öğrenci gerek televizyon başında gerek de bilgisayar başında dersleri takip ediyor. Televizyon yerine bilgisayarı seçen öğrenciler "EBA TV canlı izle" aramasına ağırlık vermiş durumda... Bu işlemi yapmak içinse 'EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?' sorusuna cevap aranıyor.

EBA TV'Yİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA 6 NİSAN DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





