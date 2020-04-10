EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan

Uzaktan eğitimde başrol olan EBA hafta içi her gün en çok arananlar listesine giriyor. Milyonlarca öğrencinin eğitimi takip ettiği EBA'da bugün hangi dersler var? 09:00'da başlayan EBA dersleri, öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise derslerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Sabah dersleri kaçıran öğrenciler, öğleden sonra kaçırdığı dersleri tekrar izleme şansını yakalıyor.

EBA TV TRT CANLI YAYIN İZLE



EBA DERS PROGRAMI



EBA İLKOKUL







EBA ORTAOKUL





EBA LİSE



