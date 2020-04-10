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10.04.2020 - 09:45 |

EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan

EBA TV izlemek isteyenler, dersleri hakkında bilgilenmek istiyor. 10 Nisan 2020 Cuma günü hangi derlerin işleneceğini öğrenmek isteyenler, EBA ders programı arayışına geçti. İşte EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise ders programı 10 Nisan...

EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan

Uzaktan eğitimde başrol olan EBA hafta içi her gün en çok arananlar listesine giriyor. Milyonlarca öğrencinin eğitimi takip ettiği EBA'da bugün hangi dersler var? 09:00'da başlayan EBA dersleri, öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise derslerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Sabah dersleri kaçıran öğrenciler, öğleden sonra kaçırdığı dersleri tekrar izleme şansını yakalıyor.

EBA TV TRT CANLI YAYIN İZLE

EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL

EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan


EBA ORTAOKUL

EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan

EBA LİSE

EBA TV izle: TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 10 Nisan

 

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