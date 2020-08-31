EBA TV tekrar saatleri ne zaman? TRT EBA TV ders tekrarı nasıl yapılır?

EBA TV üzerinden dersler başladı. Öğrenciler EBA TV ile eğitimlerine devam ediyor. 09.00'da başlayan EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere sınıf sınıf programlandı. Peki, dersleri kaçıranlar tekrar dersleri alabilecek mi? EBA TV tekrar dersleri ne zaman?

EBA TV 1. SINIF TEKRAR SAATLERİ

1. sınıf tekrar saati 14.30'da Okuyorum Yazıyorum ile başlayacak. Tekrar dersileri 19.30'a kadar devam edecek.

EBA TV 2. SINIF TEKRAR SAATLERİ

2. sınıf ders tekrarları bugün saat 16.00'da Türkçe, 16.30'da Matematik ile yapılacak.

EBA TV 3. SINIF TEKRAR SAATLERİ

3. sınıf ders tekrarı 17.00'de Türkçe, 17.30'da Matematik olacak.

EBA TV 4. SINIF TEKRAR SAATLERİ

4. sınıf ders tekrarı 18.00'de Türkçe, 18.30'da Matematik dersi olacak.

EBA TV 5. SINIF TEKRAR SAATLERİ

5. sınıf tekrar saati 14.30'da Türkçe. 15.00'te Matematik olacak.

EBA TV 6. SINIF TEKRAR SAATLERİ

6. sınıf tekrar saati 15.30'da Türkçe. 16.00'da Matematik olacak.

EBA TV 7. SINIF TEKRAR SAATLERİ

7. sınıf tekrar saati 16.30'da Türkçe. 17.00'de Matematik olacak.

EBA TV 8. SINIF TEKRAR SAATLERİ

8. sınıf tekrar saati 17.30'da Türkçe. 18.00'de Matematik olacak.

EBA TV 9. SINIF TEKRAR SAATLERİ

EBA 9. sınıf ders tekrarları bugün saat 15.30'da Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile başlayacak. 21.30 Temel Dini Bilgiler ile sona erecek.

EBA TV 10. SINIF TEKRAR SAATLERİ

10. sınıf tekrar saati 17.00'de Türk Dili ve Edebiyatı. 17.30'da Matematik olacak.

EBA TV 11. SINIF TEKRAR SAATLERİ

11. sınıf tekrar saati 18.00'de Türk Dili ve Edebiyatı. 18.30'da Matematik olacak.

EBA TV 12. SINIF TEKRAR SAATLERİ

12. sınıf tekrar saati 19.00'da Türk Dili ve Edebiyatı. 19.30'da Matematik olacak.

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