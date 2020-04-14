Ücretsiz maske e-Devlet başvuru ekranı! Maske kodu nasıl alınacak? Eczanelerden ücretsiz maske alınır?

Corona virüs önlemleri kapsamında ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ücretsiz maske dağıtımı eczanelerden de yapılacak. Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için telefonlara gelen kod ile eczaneye başvurmaları gerekiyor. Mesaj kodunun nasıl alınacağı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki maske kodu nasıl alınır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınacak?

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, açıklama yaptı.Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak. e Devlet ve ePTTAVM bücretsiz maske başvuru sayfasında kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Aynı başvurusu sayfasında aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.

Güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en alttaki ‘Maske Siparişi Ver' butonuna basmanız gerekiyor.

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ