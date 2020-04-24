Efe İsminin Anlamı Nedir? Efe Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Efe Türkçe kökenli isimler arasında yer almaktadır. Tek başına güzel bir anlam olarak ifade edilirken farklı isimlerle en çok kombin hale getirilen adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından Efe ismine bakıldığında ‘Yiğit’ ve ‘cesur’ anlamlarına geldiği görünüyor.

Efe Ne Demek?

Efe ortak şekilde belirli anlamlara gelmekte ancak farklı kelimeler üzerinden ele alınmaktadır.

- Ağabey, büyük kardeş,

- Yiğit ve cesur,

- Kabadayı,

Türkçede dönemine bağlı olarak farklı anlamlar üzerinde ortak şekilde kullanılmış bir isim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yiğit ve cesur anlamları üzerinden erkek çocuklar için çok fazla değerlendirilmektedir. Günümüzde çocuklar için farklı isimlerle bir araya getirilerek kullanılan en önemli isimler arasında yer almaktadır.

Efe İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Efe ismi Türkiye'de en yaygın kullanılan erkek adları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda internet üzerinden bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği sıkça araştırılmaktadır. Efe ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle güzel anlamları sayesinde erkek çocukları için kullanılan karakteristik isimler arasında yer almaktadır. Siz de minik yavrunuz adına tek başına veya kombin olarak farklı isimlerle bir araya getirerek Efe ismini kullanabilirsiniz.