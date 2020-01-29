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29.01.2020 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Eğlence mekânında cinsel taciz iddiası

İstanbul’un ünlü eğlence mekânlarından Beşiktaş Bebek’te bulunan Lucca Bar’da çalışan kadın bir garson, barın işletme müdürünün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek savcılığa şikâyette bulundu.

Eğlence mekânında cinsel taciz iddiası

Geçen hafta sonu yaşandığı iddia edilen olayda, Lucca Bar’da çalışan R.D. isimli kadın, tuvalete girip çıkacağı sırada barın işletme müdürü A.İ. tarafından önü kesilip tuvaletin içerisine itildi. R.D.’nin iddiasına göre kendisini tuvaletin içerisine ittikten sonra kapıyı kapatan A.İ., cinsel saldırı girişiminde bulundu. R.D.’nin bağırması üzerine bar çalışanları ve müşteriler kapının önüne geldi. A.İ., bunun üzerine olay yerinden kaçtı. Sinir krizi geçiren kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşletme müdürü olduğu öğrenilen A.İ.’nin “Her şey masum bir öpücükten ibaret, arkadaş olayı biraz abartmış” şeklindeki ifadelerine rağmen birkaç bar çalışanın doğruladığı tecavüz girişimi olayıyla ilgili dün bir açıklama yapan işletmenin halkla ilişkiler servisi olayı kabul etti. Olayın bar çalışanı bir kadın ile işletme müdürü arasında yaşandığı, işletme sahibinin olayla alakası olmadığı ifade edilerek işletme müdürü A.İ.’nin görevinden alındığı ifade edildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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