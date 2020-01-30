EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM 23 Ocak'ta duyuru yayımlayıp EKPSS başvurularının 24 Ocak'ta başlayacağını belirtti. Aradan 6 gün geçerken son başvuru tarihi araştırılıyor. Kılavuzu inceleyen adaylar ilk olarak başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor ve başvuru ücretlerini de öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. EKPSS başvuru ücreti olarak adaylar 120 Türk Lirası ödeyecek.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSS ve/veya 2014/2016/2018 EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS’ye hem de EKPSS’ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri

Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.