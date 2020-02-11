EKPSS başvuruları yarın sona eriyor! 2020 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvuruları için artık son günler! 24 Ocak tarihinde alınmaya başlanan EKPSS başvuruları 12 Şubat Çarşamba günü sona erecek. 2020 EKPSS sınavına dahil olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapabilecek. Başvuru işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılabilmesi için adayların sisteme kayıtlı geçerli fotoğraflarının yer alması gerekiyor. Sistemde geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylardan başvuru ücreti olarak 120 TL alınacak. Başvuru ücretleri için son ödeme günü 13 Şubat olarak duyuruldu.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Ocak-12 Şubat 2020, kura için 28 Nisan-12 Mayıs 2020) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS başvuru ücreti olarak adaylardan 120 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücretlerinin yatırılması için belirlenen son tarih 13 Şubat olarak açıklandı. Başvuru işlemlerini tamamlayıp başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek

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