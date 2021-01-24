EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?

Her yıl düzenli olarak uygulanmaya devam eden EKPSS sınavlarıyla birlikte alımlar bu yıl da devam ediyor. EKPSS sınavlarına katılıp, puanına göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Peki ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarına yönelik tarih duyurdu mu?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih sonuçları açıklandığında veya sonuçtarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.