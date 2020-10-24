Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında? Koronavirüs testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ekrem İmamoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu hastanede tedavi altına alındı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İBB Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir?

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.