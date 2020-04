Elvin İsminin Anlamı Nedir? Elvin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Elvin isminin kökeni Arapçadır. Elvin isminin ayrıca 3 tane anlamı bulunur. Her bir anlamı birbirileri ile ilişkilidir. Ayrıca bu isim TDK'nın sözlüğünde yer almamaktadır.



Elvin İsminin Anlamı Nedir?



Elvin ismi cennet çiçeği anlamına gelmektedir. Cennette yer alan çiçeğin ismi Elvin'dir. Ayrıca gökkuşağının her bir tayfına da Elvin denilmektedir. Elvin isminin bir diğer anlamı ise sıcaktır. Sıcaklığa verilen bir isim olarak bilinir.



Elvin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Elvin ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresi veya ayetinde yer almamaktadır.



Elvin İsminin Özellikleri



Doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptirler. Hemen hemen ellerinden her iş gelir. Duygusal bir yapıya sahiptirler. Olaylara duygusal yaklaşmakta üstlerine yoktur. Hassas bir kişilikleri bulunur. Bazen ise şaka davranışları kaldıramazlar. Oldukça dost canlısı kişilerdir. Kolayca arkadaş edinebilirler. Sır tutmayı ve sır vermeyi çok severler. İnsanlarla ikili ilişkileri de oldukça gelişmiştir. Üzüntülerini ve sevinçlerini bir arada yaşamak isterler. Yalnızlıktan hoşlanmazlar.