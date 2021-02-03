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03.02.2021 - 13:41 | | DHA

Emekli Tuğgeneral itirafçı oldu! İki kez evliliğine zorlanmış

FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy’un örgüt içinde ‘Servet’ adını kullandığı, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınavları sorularını örgütün verdiğini söylediği ortaya çıktı. Atasoy, örgütün kendisini iki kez katalog evlilik yapması amacıyla yönlendirdiğini de itiraf etti.

Emekli Tuğgeneral itirafçı oldu! İki kez evliliğine zorlanmış

Edinilen bilgilere göre itirafçı olan Serdar Atasoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde "Servet kod" adını kullandı.  Serdar Atasoy'un ifadelerinde 1988 yılında lisede okuduğu dönemde örgüte dahil olduğunu, 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını, 2003'te girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu söylediği öğrenildi. 

İfadelerinde Atasoy'un operasyonel hatlar kullandığı, bu hatlarla hem büfe, ankesör, telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğü, 1996 yılında teğmen olduğu ve rütbesini Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in taktığı ve onun elini öptüğünü söylediği de öğrenildi.

İKİ KEZ KATALOG EVLİLİĞİNE ZORLANMIŞ

Atasoy ifadesinde; örgütün kendisini iki kez katalog evlilik yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını söyledi. Örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok örgüt üyesini teşhis ettiği bildirilen Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir faaliyette bulunmadığını söyledi.

 

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