Engelli aylığı ve evde bakım aylığı raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni korona virüsle mücadele kapsamında art arda tedbirler alırken vatandaşlara da müjde verdi. Bunlardan en önemlileri ise Engelli aylığı ve evde bakım aylığı ile ilgiliydi. Peki, Engelli aylığı ve evde bakım aylığı raporları ne zamana kadar uzatıldı?

ENGELLİ AYLIĞI VE EVDE BAKIM AYLIĞI RAPORLARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni korona virüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz. 81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk” ifadelerini kullandı.

144 BİNİ SÜRELİ RAPOR ALIYOR

Selçuk, Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlattı. Evde Bakım Yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bini süreli rapor alıyor.