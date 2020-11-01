Son dakika: İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! Haberler peş peşe geliyor...

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

20.40: AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu. Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.



19.42: AFAD'dan alınan bilgilere göre, "64 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729’u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." denildi.

19.39: Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

18.50: Bakan Kurum İzmir'de son durumu açıkladı. Kurum, "Ağır hasarlı binaları yakından takip ediyoruz. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum." dedi.

17.55: İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi Sallanmaya başlayan binada ekiplere 'bölgeden uzaklaşın' anonsu yapıldı.

17.38: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemelerin yarından itibaren Bölge Adliye binasına nakledileceğini söyledi.

17.28: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 62 olduğunu açıkladı.

17.15: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 60 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

17.08: Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

17.00: Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

16.52: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

16.09: İzmir'in Seferihisar ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teos Marina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen cuma Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak Sığacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Oktay, "Halkımızın bilinçlendirilmesiyle ilgili yani bir tsunami olayı yaşandığında nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili hem Sahil Güvenlik ekiplerimiz hem de AFAD koordinasyonunda bilinçlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

15.57: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.98 km olarak açıklandı.

15.30: İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi başlatıldı.

"4'ÜN ÜZERİNDE 42 ARTÇI"

15.00: AFAD'dan yapılan açıklamada, '30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 42 artçı olmak üzere, toplam 922 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denildi.

14.45: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

14.33: Samsun'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, "Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var." dedi.

14.10: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremle ilgili, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi' dedi.

14.07: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem nedeniyle okul binaları için endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi. Depremin ardından enkaz altındakilere sağ ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: "İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. İzmir'de 850 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü okullarda bir hasarımız söz konusu değil. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim."

13.50: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybının 55'e yükseldiğini duyurdu. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, 3'ü ağır, 8 vatandaşın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

13.18: İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

12.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' dedi.

11.56: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

11.10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Buse Hasyılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Koca, 'Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.' Bakan Koca, depremin yaşandığı İzmir halkını koronavirüse karşı da uyardı. Koca, 'Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim' dedi.

10.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Oktay, bölgede 26 alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, 4 ve üzeri büyüklükte 831 artçının da meydana geldiğini açıkladı. 26 acil yıkılması gereken binanın olduğunu belirten Oktay 21 bin kişi için 3 bin 880 çadırın kurulacağını söyledi.

AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu. AFAD'ın, Bornova eski ilçe stadınına kurduğu 210 çadırın 106'sında yaklaşık 400 kişi barınıyor.

10.30: 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.