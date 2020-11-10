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10.11.2020 - 16:24 | | İHA

Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci'ye keman sürprizi!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan’ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Rektör Hotar, önceki ziyaretinde kemanına kavuşmak istediğini söyleyen İnci’ye sürpriz yaptı ve keman hediye etti.

Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci'ye keman sürprizi!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan’ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Okan, ilk ziyaretinde Rektör Hotar’a kemanını özlediğini ve bir an önce kavuşmak istediğini söylemişti. İnci’nin bu isteğine kayıtsız kalmayan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, yoğun bakımdan çıkarılarak Çocuk Cerrahisi Polikliniğine alınan İnci’yi tekrar ziyaret etti.

"ÇOK SEVDİĞİ ENSTRÜMANINDAN UZAK KALMASINI İSTEMEDİK"

Hotar ziyaret sırasında İnci’ye bir keman hediye etti. Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Deprem felaketinde enkaz altında kalan; ancak umudunu hiç yitirmeyen ve yaşadığı zorluklara rağmen keman tutkusunu kaybetmeyen öğrencimiz İnci Okan'ı ziyaret ederek ona hem moral vermek hem de destek olmak istedik. İnci enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdi. Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Kemanın uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tedavisi güzel şekilde devam eden İnci umarım yakın zamanda taburcu olur ve bize bir resital verir” diye konuştu.

Rektör Hotar’ın sürprizi karşısında mutlu olan İnci Okan, “Kemanıma kavuşmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum” diye konuştu.

 

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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