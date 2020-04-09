ePTTAVM ve e-Devlet ücretsiz başvuru ekranı! Ücretsiz maske talebi nasıl yapılır,maske kaç günde gelir?

e-Devlet ve ePTTAVM üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ile ücretsiz maske alımı yapılabilecek. 5 Nisan 2020 tarihinden itibaren ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu olduğu için vatandaşlar ücretsiz maske başvuru sayfasına nasıl erişim sağlayacağını merak ediyor. Peki ePTTAVM ve e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske talebi oluşturma için aşağıda yer alan linke tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra ise açılan linkte yer alan bilgileri doldurmalısınız.

Ailenize de ücretsiz maske sipariş etmek istiyorsanız 'Aile Bireyleri Bilgileri' bölümünde, 'Aile Bireyi Ekle' linkine tıklayarak yeni açılan formu o aile bireyinin bilgilerini (T.C kimlin numarası - Ad /Soyad) girerek doldurmanız gerekiyor.

Son olarak ise iletişim bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Cep telefonu numarası, yaşadığınız il - ilçe ve detaylı ev adresinizi yazmanız gerekiyor. Ardından 'Maske Siparişi Ver' butonunu tıklayarak işleminiz gerçekleşiyor.

e-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ePTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?

Ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

TOPLU ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.