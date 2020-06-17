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17.06.2020 - 09:29 | | İHA

Erzincan’da benekli Anadolu semenderleri görüntülendi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Erzincan’da benekli Anadolu semenderleri görüntülendi!

Kemaliye ilçesinde yağmurların ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu benekli semenderi', ilçenin simgesi haline geldi. Türkiye'de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis'te varlıkları tespit edilen 'Anadolu benekli semenderi' Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yağmurlarla yeniden görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Ahmet Yeltekin, nadir hayvanlardan biri olan semenderin uzun yıllardır bazı ilçelerde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti.

Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin, son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi.

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunlukİstanbul'da E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
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