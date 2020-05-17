MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi
ABONE OL
17.05.2020 - 17:54 | | AA

Erzurum'da anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 yavrusunu dereden karşıya geçirmeye çalışan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi

Dokuzdeğirmen Mahallesi'nde dereden karşıya geçen anne ayı, 3 yavrusunun arkasından gelmediğini görünce geri döndü.

Anne ayı, bir süre derenin karşısında bekleyip yavrularının dereden geçmesini bekledi.

Uzun süreden dereden geçmeyi başaramayan ayı yavruları daha sonra dereden karşıya geçip anneleri ile gözden kayboldu.

Ayının yavrularını dereden karşıya geçirme çabası bölgede hayvan otlatan Selami Polat tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

 

KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor. Öte yandan gelen son dakika bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mayıs'ta (yarın) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

18 Mayıs'ta (yarın) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Son dakika I KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı! Türkiye harekete geçti

Son dakika I KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı! Türkiye harekete geçti

Sıradaki Haber