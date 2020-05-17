Erzurum'da anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi

Dokuzdeğirmen Mahallesi'nde dereden karşıya geçen anne ayı, 3 yavrusunun arkasından gelmediğini görünce geri döndü.
Anne ayı, bir süre derenin karşısında bekleyip yavrularının dereden geçmesini bekledi.
Uzun süreden dereden geçmeyi başaramayan ayı yavruları daha sonra dereden karşıya geçip anneleri ile gözden kayboldu.
Ayının yavrularını dereden karşıya geçirme çabası bölgede hayvan otlatan Selami Polat tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor. Öte yandan gelen son dakika bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüştüğü KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmalarına destek verileceğini belirtti.