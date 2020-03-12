MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı
ABONE OL
12.03.2020 - 09:45 | | DHA

Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, motor bölümünden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı

Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent'ten hareket eden Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 DH 221 plakalı yolcu otobüsü, saat 08.30 sıralarında Sanayi Semti'ne geldiğinde, motor bölümünden alev aldı. Şoför, otobüsü sağa çekip yolcuları tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otobüste maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da çöpe atılan yeni doğmuş bebek kuvöze alındı

Avcılar'da çöpe atılan yeni doğmuş bebek kuvöze alındı

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber